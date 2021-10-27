С 30 октября в Алтайском крае вводят QR-коды для посещения ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Алтайском крае с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор края Виктор Томенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"С 30 октября допуск в торговые центры будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: действующего QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или сертификата прививки от коронавируса, действующего QR-кода, подтверждающего, что жители перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев", – говорится в сообщении.

Отрицательные ПЦР-тесты, полученные не позднее чем за 72 часа, также могут приниматься в качестве документов. С 15 ноября документы необходимо предъявлять при входе в учреждения клубного типа, фитнес-клубы, театры, кинотеатры, гостиницы, дома и базы отдыха, бассейны, цирки, объекты общественного питания и так далее. На детей младше 18 лет данное ограничение не распространяется.

Также в регионе запрещены все массовые мероприятия и дискотеки в ночных клубах. Разрешено проводить их в театрах, кинотеатрах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, если заполняемость будет не более 50% от их вместимости, но она не должна превышать 500 человек.

С 23:00 до 06:00 запрещено оказывать услуги общественного питания. В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, жителям до 18 лет запретили посещать ТРЦ без сопровождения родителей. Также граждане старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

Ранее сообщалось, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе.

По его мнению, данная мера поможет ограничить турпоток в Севастополь. Он также отметил, что некоторые отменили брони в отелях после введения QR-кодов, однако граждане могут разместиться в частном секторе.