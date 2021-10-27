В Иркутской области с 30 октября введут систему QR-кодов для посещения ТРЦ

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В Иркутской области с 30 октября введут систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных магазинов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

"Посетители с 30 октября обязаны иметь при себе паспорт, а также один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, <...> сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев", – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Также пройти в ТРЦ можно будет по справке, выданной медицинской организацией, которая подтвердит, что человек перенес коронавирус и с даты его выздоровления прошло не более полугода либо по документу, подтверждающему ревакцинацию от COVID-19.

Также с 30 октября приостанавливается деятельность организаций, предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Ранее сообщалось, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе.

По его мнению, данная мера поможет ограничить турпоток в Севастополь. Он также отметил, что некоторые отменили брони в отелях после введения QR-кодов, однако граждане могут разместиться в частном секторе.