В Ростовской области закроют ряд магазинов на нерабочей неделе

Фото: The City/Михаил Голденков

С 28 октября по 7 ноября в Ростовской области закроют непродовольственные магазины. Исключение составят заведения, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и объекты, оказывающие услуги связи. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.

С 21:00 до 06:00 запрещается работа общепита. Заведения могут осуществлять доставку или работать навынос. При этом полностью приостанавливается работа косметических салонов, саун, букмекерских контор, фитнес-клубов, аквапарков, боулингов, кинотеатров и других мест досуговых мероприятий. Однако парикмахерские будут делать только стрижки.

На нерабочей неделе запретят работу ветеринарных и стоматологических клиник. Специалисты будут принимать только для оказания экстренной помощи.

С 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа школьных дневных лагерей, а с 30 ноября не будут функционировать учреждения дополнительного образования для детей до 18 лет.

Кроме того, региональные власти ввели ограничения, которые будут действовать и после завершения нерабочей недели. Теперь на самоизоляцию должны уйти люди старше 60 лет, а работодатели обязаны перевести таких сотрудников на дистанционную работу. Данное требование не распространяется на вакцинированных или переболевших граждан. Сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, дадут два выходных.

Также приостанавливается организация и проведение развлекательных мероприятий и непродовольственных ярмарок. В торжественных церемониях в ЗАГСах смогут участвовать не более восьми человек.

Спортивные мероприятия могут проводить лишь с максимальной наполняемостью залов до 500 человек. При этом заполняемость помещений не должна превышать 50%. Для посещения ТРЦ, библиотек и концертов граждане должны предъявить QR-код.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Допуск в торговые центры будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: действующего QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или сертификата прививки от коронавируса, действующего QR-кода, подтверждающего, что жители перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев.

