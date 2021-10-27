В Ростовской области закроют ряд магазинов на нерабочей неделе

Фото: The City/Михаил Голденков
С 28 октября по 7 ноября в Ростовской области закроют непродовольственные магазины. Исключение составят заведения, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и объекты, оказывающие услуги связи. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.
С 21:00 до 06:00 запрещается работа общепита. Заведения могут осуществлять доставку или работать навынос. При этом полностью приостанавливается работа косметических салонов, саун, букмекерских контор, фитнес-клубов, аквапарков, боулингов, кинотеатров и других мест досуговых мероприятий. Однако парикмахерские будут делать только стрижки.
На нерабочей неделе запретят работу ветеринарных и стоматологических клиник. Специалисты будут принимать только для оказания экстренной помощи.
С 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа школьных дневных лагерей, а с 30 ноября не будут функционировать учреждения дополнительного образования для детей до 18 лет.
Кроме того, региональные власти ввели ограничения, которые будут действовать и после завершения нерабочей недели. Теперь на самоизоляцию должны уйти люди старше 60 лет, а работодатели обязаны перевести таких сотрудников на дистанционную работу. Данное требование не распространяется на вакцинированных или переболевших граждан. Сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, дадут два выходных.
Также приостанавливается организация и проведение развлекательных мероприятий и непродовольственных ярмарок. В торжественных церемониях в ЗАГСах смогут участвовать не более восьми человек.
Спортивные мероприятия могут проводить лишь с максимальной наполняемостью залов до 500 человек. При этом заполняемость помещений не должна превышать 50%. Для посещения ТРЦ, библиотек и концертов граждане должны предъявить QR-код.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Допуск в торговые центры будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: действующего QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или сертификата прививки от коронавируса, действующего QR-кода, подтверждающего, что жители перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев.
Часть регионов России столкнулась с нехваткой коек для пациентов с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: