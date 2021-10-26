Власти Севастополя введут ограничения на выезд из города

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Выехать из Севастополя с 30 октября получится только с сертификатом о вакцинации от COVID-19, отрицательным ПЦР-тестом или медотводом, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Михаила Развозжаева.
"И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь (те же правила. – Прим. ред.)", – сказал он на заседании Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Ранее Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе. Он считает, что данная мера поможет ограничить турпоток в Севастополь.
Он отметил, что некоторые отменили брони в отелях после введения QR-кодов, однако граждане могут разместиться в частном секторе.
На въездах в Севастополь готовятся разместить 5 блок-постов
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