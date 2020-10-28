В Чечне новорожденные, названные в честь пророка Мухаммеда, получат 100 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Чечне семьи, которые назовут новорожденных с 28 октября до ночи 29 октября именем пророка Мухаммеда, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил помощник главы Чечни, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

Также называть детей можно именами членов семьи пророка и его ближайших соратников. Выплаты приурочены ко дню рождения проповедника.

"В рамках данной акции с 12 ночи сегодня до 12 ночи завтра все новорожденные дети в Чеченской Республике, получившие имена нашего любимого пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников, получат по 100 тысяч рублей", – приводит ТАСС слова Дудаева.

Помощник главы отметил, что в этом году благотворительная акция является более масштабной, чем в прошлом, поскольку денежные средства в 2020 году получат не только мальчики, но и девочки.

Дудаев подчеркнул, что в республике также пройдут религиозные мероприятия и выставка реликвий пророка Мухаммеда. Ежегодно праздник отмечают 12-го числа третьего месяца по лунному календарю.

Ранее стало известно, что в Москве этим летом новорожденных чаще всего называли Александрами – 722 мальчика и Софьями – 822 девочки.

