В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных за лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве этим летом новорожденных чаще всего называли Александрами – 722 мальчика и Софьями – 822 девочки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития.
Также среди популярных имен для девочек оказались – Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478) и Полина (429). Четырех малышек назвали в честь древнеримской богини любви Венеры, а в честь древнегреческой богини Афины – 21. Также в Москве на свет появились три Музы, две Арьи и одна Джульетта.
Среди новорожденных мальчиков этим летом в столице 664 Михаила, 646 Максимов и 560 Артемов. Два младенца получили имя Марс, четыре – Гамлет и по одному Космосу и Июлиану.
Этим летом в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек, – 51,6% против 48,4%.
В августе в столичной больнице девушка родила тройню. Она стала матерью дочерей, которых назвали Вера, Надежда, Любовь. Изначально женщина готовилась к рождению близнецов.
Москвичи смогут получить выплату вместо подарочного набора новорожденному
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