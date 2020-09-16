В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных за лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве этим летом новорожденных чаще всего называли Александрами – 722 мальчика и Софьями – 822 девочки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития.

Также среди популярных имен для девочек оказались – Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478) и Полина (429). Четырех малышек назвали в честь древнеримской богини любви Венеры, а в честь древнегреческой богини Афины – 21. Также в Москве на свет появились три Музы, две Арьи и одна Джульетта.

Среди новорожденных мальчиков этим летом в столице 664 Михаила, 646 Максимов и 560 Артемов. Два младенца получили имя Марс, четыре – Гамлет и по одному Космосу и Июлиану.

Этим летом в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек, – 51,6% против 48,4%.

В августе в столичной больнице девушка родила тройню. Она стала матерью дочерей, которых назвали Вера, Надежда, Любовь. Изначально женщина готовилась к рождению близнецов.