Синоптики пообещали новые погодные аномалии в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
В Крыму в ближайшие дни ожидается новая природная аномалия. Жителей и отдыхающих на полуострове предупредили о сильной жаре, которая будет почти на 10 градусов выше климатической нормы, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"С 29 июля по 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы", – сообщили в региональном главке МЧС.
Также специалисты заявили о высокой вероятности ландшафтных пожаров. В МЧС призвали туристов и жителей сократить время променадов.
Синоптики прогнозируют, что в Симферополе в предстоящие выходные будет около +30 градусов, без осадков. В Ялте к концу недели будет до +28–30 градусов.
Ранее специалист предупредил об экстремальной жаре в ряде российских регионов. Экстремально высокая температура воздуха уже на протяжении пяти дней держится на Сахалине, Южно-Курильских островах и в Приморском крае.
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