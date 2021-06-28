На Камчатке появился отдельный вице-губернатор по борьбе с коронавирусом

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В Камчатском крае ввели должность врио вице-губернатора по борьбе с коронавирусом, который займется координацией работы в этом направлении. Им стал экс-председатель краевого правительства Александр Кузнецов.
"По-прежнему мы не можем справиться с распространением коронавирусной инфекции. Мы сталкиваемся с новой, уже третьей волной распространения инфекции, с новым штаммом вируса, более тяжелым в проявлении. Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас", – говорится в сообщении на сайте правительства региона.
О причинах всплеска COVID-19 в России ранее рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. По его словам, инфицированные россияне сейчас выделяют больше частиц инфекции, их количество способно "прошибать" уже образовавшийся у части населения иммунитет.
Среди других причин всплеска коронавируса эксперт назвал пренебрежение мерами социального дистанцирования и средствами индивидуальной защиты, низкий уровень вакцинации и появление "индийского" штамма. По мнению биолога, чтобы справиться с таким всплеском заболевания, нужно в быстром темпе пройти вакцинацию.
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