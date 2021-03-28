Пассажирский Boeing готовится к посадке в Краснодаре с неисправными закрылками

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пассажирский самолет Boeing-737, следующий из Москвы, совершит аварийную посадку в Краснодаре, передает "Интерфакс".
Уточняется, что меры предприняты из-за неисправности. По предварительным данным, на борту находится 149 человек.
"На борту воздушного судна Boeing-737 сообщением "Шереметьево–Краснодар" возникла неисправность закрылков. Объявлена аварийная посадка", – поделился собеседник агентства.
В пресс-службе краснодарского аэропорта подчеркнули, что к месту посадки следуют представители экстренных служб.
"Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности", – добавили в пресс-службе авиагавани.
Позднее стало известно, что самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Краснодара.
24 марта пассажиры рейса авиакомпании S7 Москва – Краснодар получили на свои телефоны анонимные сообщения тревожного содержания, командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. После посадки багаж и все пассажиры были повторно досмотрены, отправитель сообщений был найден из их числа.
Названа предварительная причина экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний"
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