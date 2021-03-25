Самолет Москва – Краснодар прервал полет после анонимных тревожных сообщений

Фото: Telegram-канал "Что там в Москве?"

24 марта пассажиры рейса авиакомпании S7 Москва – Краснодар получили на свои телефоны анонимные сообщения тревожного содержания, командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"24 марта при выполнении рейса S7 2079 Москва – Краснодар пассажиры сообщили бортпроводникам, что получают на свои смартфоны сообщения тревожного содержания от неизвестного отправителя. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после посадки багаж и все пассажиры были повторно досмотрены, отправитель сообщений был найден из их числа.

"Группу пассажиров, среди которых была отправитель сообщений, передали сотрудникам правоохранительных органов", – сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что для выполнения рейса авиакомпания предоставила резервный борт.

Ранее самолет Анталья – Москва вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону. Посадка прошла благополучно.