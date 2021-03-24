Самолет Сочи – Петербург вынужденно сядет в Москве

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Самолет лоукостера "Победа" Сочи – Петербург экстренно сядет в Москве. Причиной для этого стало плохое самочувствие одного из пассажиров, заявили представители авиакомпании.

"На рейсе Сочи – Санкт-Петербург одному из клиентов стало плохо, командир воздушного судна принял решение о незамедлительной посадке на запасном аэродроме – во Внуково", – говорится в сообщении.

Экипаж лайнера с воздуха вызвал бригаду скорой помощи.

Ранее самолет Анталья – Москва вынужденно сел в Ростове-на-Дону. Посадка прошла благополучно.