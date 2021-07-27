На одном из пляжей в Сочи начали взимать плату 800 рублей за спасение туристов на воде

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Отдыхающих на одном из пляжей в Сочи возмутил прейскурант: проход на пляж стоит 7 000 рублей, а услуги спасателя оцениваются в 800 рублей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В Сети некоторые в шутку предположили, что спасатель подплывает к утопающему сразу с платежным терминалом. Другие признались, что их такой подход к ценообразованию удивил, ведь россияне не привыкли платить за подобные услуги.

Представитель серф-станции VODA, которая разместила данный прейскурант, заявил в беседе с RT, что указанная в нем услуга не оплачивается дополнительно, поскольку не является спасением утопающих. Тем не менее он не уточнил, за что посетители пляжа должны заплатить 800 рублей.

Как сообщает РИА Новости, власти Сочи уже проверили возмутившую туристов табличку. Информацию на ней откорректировали.

Ранее в Сочи из-за сильного ливня вышла из берегов река Мацеста, в результате чего один человек погиб, еще трое пропали.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota съехал с моста через реку, из-за чего машина оказалась в воде. В автомобиле в момент происшествия находились пять человек, однако один машину покинул, посчитав подобный маневр опасным.