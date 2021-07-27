На одном из пляжей в Сочи начали взимать плату 800 рублей за спасение туристов на воде

Фото: телеграм-канал Baza
Отдыхающих на одном из пляжей в Сочи возмутил прейскурант: проход на пляж стоит 7 000 рублей, а услуги спасателя оцениваются в 800 рублей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
В Сети некоторые в шутку предположили, что спасатель подплывает к утопающему сразу с платежным терминалом. Другие признались, что их такой подход к ценообразованию удивил, ведь россияне не привыкли платить за подобные услуги.
Представитель серф-станции VODA, которая разместила данный прейскурант, заявил в беседе с RT, что указанная в нем услуга не оплачивается дополнительно, поскольку не является спасением утопающих. Тем не менее он не уточнил, за что посетители пляжа должны заплатить 800 рублей.
Как сообщает РИА Новости, власти Сочи уже проверили возмутившую туристов табличку. Информацию на ней откорректировали.
Ранее в Сочи из-за сильного ливня вышла из берегов река Мацеста, в результате чего один человек погиб, еще трое пропали.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota съехал с моста через реку, из-за чего машина оказалась в воде. В автомобиле в момент происшествия находились пять человек, однако один машину покинул, посчитав подобный маневр опасным.
В Сочи устраняют последствия сильнейшего ливня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: