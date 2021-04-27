В Ставропольском крае 11 мая объявили выходным днем

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На Ставрополье 11 мая будет выходным днем, на него приходится Радоница, которая была объявлена нерабочей в 2016 году. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, он получил много вопросов насчет того, будет ли этот день выходным в 2021 году.

"Напомню, еще в 2016 году мы установили, что Радоница – день поминовения усопших – должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. Считаю это правильным", – уточнил Владимиров.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.