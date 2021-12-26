Трещина появилась на проезжей части моста во Владивостоке из-за аномального мороза

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На Рудневском мосту во Владивостоке разошлись деформационные швы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть", – объяснили в мэрии.
По информации городской администрации, деформационные швы инженерного сооружения разошлись на фоне аномального мороза в регионе.
На данный момент движение по мосту открыто. Дальнейшие решения будут предприниматься на основании заключения специалистов-мотостроителей.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в столице на ноябрь 2021 года завершили текущий ремонт более 20 мостовых сооружений. Представитель мэрии уточнил, что содержанию таких конструкций уделяется отдельное внимание.