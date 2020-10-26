Сотрудника сахалинского агентства по рыболовству уволили за картографическую ошибку

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
На Сахалине уволили сотрудника агентства по рыболовству, подготовившего для презентации карту, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо, сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
Карту из японского информационного ресурса в интернете продемонстрировали на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства. Участники совещания расценили слайды как недопустимую халатность, отмечается в заявлении.
После инцидента губернатор региона Валерий Лимаренко потребовал провести служебное расследование. В результате виновными были признаны два человека: сотрудник, допустивший картографическую ошибку, и руководитель агентства по рыболовству.
Ранее новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время выступления со своей программной речью в парламенте подчеркнул, что в проблеме принадлежности Курил необходимо поставить точку.
До этого японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти страны отобрать у России Курильские острова. В противном случае, по его словам, Япония покажет слабость в территориальном споре.
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