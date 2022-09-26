У напавшего на школу в Ижевске были переделанные травматические пистолеты – Хинштейн

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Устроивший стрельбу в школе № 88 в Ижевске имел два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Стрельба произошла в ижевской школе в понедельник, 26 сентября. В МВД по Республике Удмуртия сообщили, что правоохранители принимают меры по задержанию подозреваемого в нападении.

В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на месте находятся представители скорой помощи, а также спецслужбы.

По последним данным, в результате стрельбы шесть человек погибли и 20 пострадали.



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