16:36Регионы
В Воронежской области опровергли информацию об эвакуации жителей
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В администрации Острогожского района под Воронежем заявили, что информация об эвакуации людей ложна, передает ТАСС.
"В социальных сетях распространяется фейковая информация об эвакуации населения. Данная информация не соответствует действительности", – отмечается в сообщении.
По информации властей региона, в настоящее время обстановка в этом районе области является спокойной.
19 октября в приграничных с Украиной регионах РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования. Это затронуло в том числе и Воронежскую область.
В документе указывалось, что, согласно подобному режиму, главы регионов вправе вводить мобилизационные мероприятия в области экономики, местных органах власти, а также организовывать мероприятия по гражданской обороне и принимать меры по обеспечению потребностей ВС РФ.
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