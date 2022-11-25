В Воронежской области опровергли информацию об эвакуации жителей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В администрации Острогожского района под Воронежем заявили, что информация об эвакуации людей ложна, передает ТАСС.

"В социальных сетях распространяется фейковая информация об эвакуации населения. Данная информация не соответствует действительности", – отмечается в сообщении.

По информации властей региона, в настоящее время обстановка в этом районе области является спокойной.

19 октября в приграничных с Украиной регионах РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования. Это затронуло в том числе и Воронежскую область.

В документе указывалось, что, согласно подобному режиму, главы регионов вправе вводить мобилизационные мероприятия в области экономики, местных органах власти, а также организовывать мероприятия по гражданской обороне и принимать меры по обеспечению потребностей ВС РФ.



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