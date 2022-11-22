Глава Крыма опроверг информацию об эвакуации людей из Армянска

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложной информацию о том, что из Армянска проводится эвакуация населения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он заявил, что эти сообщения из СМИ и мессенджеров не соответствуют действительности, а также призвал жителей ориентироваться на проверенные источники информации.

"Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова", – подчеркнул глава республики.

По словам Аксенова, фейковую информацию об эвакуации распространяют украинские спецслужбы.

Армянск находится менее чем в 10 километрах от границы с Херсонской областью. Ранее информацию об эвакуации из этого населенного пункта опровергал советник главы Крыма Олег Крючков.

20 ноября глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах ВСУ по наступлению на Крым. Каких-либо подробностей военной операции он не озвучил.

В ответ на это глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинские войска могут попасть в Крым только в качестве военнопленных. По его словам, наступать на Крым у киевской власти получается лишь в мечтах, на практике же это обернется для украинских военных катастрофой. Он пообещал, что ответ со стороны России будет сокрушительным.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки крымчан, чтобы наступать на Крым. По его мнению, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине с Крымом. Поэтому, как считает Бондарев, дальше слов у Киева дело не пойдет.



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