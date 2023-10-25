В Приморье выловили бутылку с посланием от участников кругосветного путешествия

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" - дирекция заповедников"

В Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья обнаружили послание в бутылке, которое было выброшено в море недалеко от Сахалина участниками кругосветного плавания на судне "Пилигрим". Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции заповедников "Земля леопарда".

Отмечается, что российское судно "Пилигрим" отправилось в кругосветное путешествие еще в августе 2017 года. Участники плавания преодолели более 18,5 тысячи морских миль, экипаж судна во главе с капитаном Сергеем Синельником побывали в 15 странах.

Послание в бутылке было подобрано государственными инспекторами возле мыса Островок Фальшивый. Этот документ преодолел более тысячи километров. В самом послании сообщается основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему попутного ветра.

"Символично, что письмо получили именно государственные инспекторы заповедника, которые каждый день выходят в море для борьбы с браконьерами", – добавили в дирекции заповедников "Земля леопарда".

В декабре 2021 года бутылку с запиской и другими предметами 120-летней давности обнаружили в Ростове-на-Дону. Находку сделали археологи местного общества "Наследие" и Института истории и международных отношений ЮФУ.

Бутылка с посланием из прошлого была спрятана в центре города на углу улиц Чехова и Седова. Ее удалось достать после снятия края обочины дороги.