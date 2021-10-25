Калининградская область вводит нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

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В Калининградской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, в этот период будут действовать дополнительные эпидемические ограничения.
В частности, будет приостановлена работа областных предприятий, за исключением организаций непрерывного цикла и обеспечивающих функционирование инфраструктуры.
Учреждения, которые оказывают банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на период нерабочих дней перевести на удаленку не менее 70% сотрудников.
В школах региона с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Также приостанавливается работа детсадов, исключение составят дежурные группы.
"Учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность", – говорится в сообщении пресс-службы правительства Калининградской области.
Кроме того, заселение в гостиницы будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Также допускается предъявление ПЦР-теста.
Для неработающих жителей региона старше 65 лет ранее был введен режим самоизоляции. В торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, в лифтах, почтовых отделениях, вокзалах, МФЦ, на парковках, а также в медицинских организациях и в отделениях банков запрещено нахождение без масок.
Указ о введении нерабочих дней на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Владимир Путин подписал 20 октября. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом также вводятся в Смоленской области.
В шести российских регионах – Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае – нерабочие дни начались в понедельник, 25 октября.
"Специальный репортаж": "Нерабочие дни"
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