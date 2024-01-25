Мобильный Интернет LTE не будет работать в Псковской области 25–30 января по ночам

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Жители Псковской области останутся без быстрого Интернета в ночное время в связи с проведением технических работ. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем телеграм-канале.

"В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, с 23:00 до 06:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи", – написал он.

Ведерников отметил, что на территории области будет продолжать работать интернет в формате 3G, однако предупредил, что на многих территориях его нет. Кроме того, по словам губернатора, так как технология 3G устарела, возможны сбои в ее работе.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство хочет провести пилотный запуск сетей 5G в 2025 году. По его словам, эксперимент организуют в российских городах-миллионниках.

До этого в СМИ заявили, что плата операторов мобильной связи за использование всего радиочастотного сектора в 2024 году может вырасти вдвое, а расходы операторов за использование частот LTE могут увеличиться в 10 раз. Серьезный рост ожидается после одобрения Минфином РФ новой методики расчета платежа.



"Техно": система 5G