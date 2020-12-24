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Общество

14:13

В Якутии 2021 год объявлен Годом здоровья

регионы общество

Фото: sakha.gov.ru

Глава Якутии Айсен Николаев в своем ежегодном послании государственному собранию республики объявил 2021 год Годом здоровья, сообщает "Газета.ру".

"Столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровью людей, мы должны сделать ответственный шаг и начать преобразования в обществе для сохранения и приумножения благополучия якутян. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека, нет ничего важнее, чем забота о нем. Именно поэтому я объявляю 2021 год в республике Годом здоровья", – заявил Николаев.

Он дал поручение правительству до 1 февраля следующего года разработать и внести на утверждение проект стратегии в сфере здравоохранения Якутии до 2025 года. Глава республики также объявил стратегическую инициативу под названием "Здоровый якутянин – здоровая Якутия".

Кроме того, Николаев объявил о формировании совета по благополучию и здоровой жизни в составе ученых, экспертов и общественных деятелей для координации новой стратегии.

Как сообщалось, Якутия входит в топ регионов, где зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.

По данным Минздрава, в республике насчитывается 112,5 случая алкоголизма на 100 тысяч населения.

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