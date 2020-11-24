В Подмосковье могут ослабить ограничения из-за COVID-19 перед Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящее время в Московской области вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса не планируется. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он подчеркнул, что в канун Нового года существующие ограничительные меры власти могут даже ослабить. Сделать это планируется после начала вакцинации жителей.

"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять", – сказал Воробьев.

Ранее стало известно, что в Подмосковье не планируют проводить массовые новогодние мероприятия. Такая мера связана с распространением коронавируса.

В регионе до 29 ноября действует обязательный домашний режим для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.