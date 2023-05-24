Житель Барнаула решил продать чужой почечный камень за 150 тысяч рублей

Фото: Авито

Житель Барнаула решил продать камень из почки матери за 150 тысяч рублей. Соответствующее объявление он опубликовал на "Авито". Об этом пишет "Газета.ру".

Мужчина признался в беседе с изданием, что ему нужны деньги, поэтому он и принял такое решение.

"Решил продать, потому что деньги нужны. Почему такая цена, потому что единственном экземпляре вообще в принципе в природе. Пару звонков было, но пока безрезультатно. Небольшой тут торг уместен", – уточнил он.

Барнаулец выразил надежду на то, что "появятся ценители". По его словам, этот камень достали, когда делали его матери операцию.

В конце прошлого года на "Авито" появилась услуга по утреннему откапыванию машин из-под сугробов. Стоимость необычной услуги варьировалась от 2 до 10 тысяч рублей.

Некоторые предлагали почистить от снега и гараж. Самые хлопотливые обещали поработать щеткой.

