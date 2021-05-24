Правительство дополнительно направит около 3 млрд руб на борьбу с лесными пожарами

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Российское правительство дополнительно направит около 3 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он подчеркнул, что нельзя допустить ухудшения обстановки.
"В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации, там работают региональные лесные службы и федеральные подразделения авиалесоохраны. Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон", – отметил Мишустин.
По данным на утро 23 мая, в России действовал 61 лесной пожар. В тушении были задействованы 2,2 тысячи человек, 368 единиц техники, 72 воздушных судна. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте страны.
Кроме того, в стране наблюдаются паводки и подтопления.
Ранее ученые заявили, что аномальная жара в мае может стать причиной массовых лесных пожаров летом в некоторых регионах России.
В России горят леса на площади в несколько тысяч гектаров
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