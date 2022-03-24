Тепличный комплекс планируют построить в Воркуте

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Первый в заполярном городе тепличный комплекс планируется построить в Воркуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Воркуты Ярослава Шапошникова.

В тепличном комплексе предполагается выращивать томаты, огурцы, сладкий перец и прочие овощи и поставлять в соседние северные города Лабытнанги и Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам Шапошникова, под строительство определен участок площадью 11 гектаров и подтверждена возможность подключения к инженерным сетям.

В свою очередь, глава Коми Владимир Уйба поручил дать проекту зеленый свет, поскольку на данный момент все продовольствие в Воркуте завозное.

Ранее Дмитрий Медведев предложил оперативно подготовить единый план реализации стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. По его словам, нужно проработать меры по сохранению экологической стабильности в регионе, его защите от техногенных катастроф, а также подумать над тем, как снизить риски, связанные с изменением климата, адаптировать к ним экономику и инфраструктуру Арктики.

