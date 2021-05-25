Москва и Республика Коми подписали соглашение о сотрудничестве

17:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Правительства Москвы и Коми подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Республика Коми является одним из самых надежных торгово-экономических партнеров столицы. Взаимный товарооборот составляет порядка 8 миллиардов рублей.
"Предприятия Республики Коми регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. Начиная с 2019 года заключено 449 контрактов на общую сумму 333,2 миллиона рублей", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
От республики столица получает бумагу, картон, дизельное топливо, уголь, цемент, ткани, обувь и продовольственные товары.
Москва, в свою очередь, обеспечивает республику легковыми автомобилями, мебелью, лекарственными изделиями, моющими средствами и многим другим.
Подписание соглашения о сотрудничестве стало одним из самых главных событий в Дни Республики Коми, проходящие в Москве с 23 по 31 мая. Они посвящены 100-летию региона.
Основная задача праздничной недели – знакомство москвичей с культурой и бытом Коми. В эти дни жителям столицы рассказывают об искусстве республики, ее достижениях и потенциале.
Так, в Москве проходит ряд театральных выступлений, поставленных коллективами из Сыктывкара и Воркуты, а также фотовыставка достопримечательностей и запуск брендированного состава в Мосметро "Коми – 100".
Ранее Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества двух регионов на период с 2021 по 2025 год.
Документ предусматривает обмен опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, обновления подвижного состава общественного транспорта и техники ЖКХ, совершенствования методов ранней диагностики заболеваний у детей, а также создания доступной среды для маломобильных граждан.
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