Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов вышли из ЛДПР

Фото: ТАСС/Александр Петров
Состав партии ЛДПР покинула группа депутатов городской думы Хабаровска. Об этом заявил председатель органа власти, руководитель фракции ЛДПР в городском парламенте Михаил Сидоров.
"Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина – быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР", – приводит ТАСС слова Сидорова.
Он добавил, что отказ от мандатов не предусмотрен. Более того, по его словам, в думе может появиться новая фракция.
Однако в пресс-службе регионального отделения ЛДПР данные о выходе депутатов из партии назвали недостоверными.
Отмечается, что партия стала победителем на выборах в Хабаровскую городскую думу в сентябре 2019 года. В думе находились 32 депутата от ЛДПР, один от партии "Справедливая Россия" и один – беспартийный.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против заимствований и предложил отменить слово "локдаун". Вместо него он предлагает писать и говорить "все закрыто".
Владимир Жириновский предложил отменить слово "локдаун"
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