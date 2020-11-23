Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов вышли из ЛДПР

Фото: ТАСС/Александр Петров

Состав партии ЛДПР покинула группа депутатов городской думы Хабаровска. Об этом заявил председатель органа власти, руководитель фракции ЛДПР в городском парламенте Михаил Сидоров.

"Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина – быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР", – приводит ТАСС слова Сидорова.

Он добавил, что отказ от мандатов не предусмотрен. Более того, по его словам, в думе может появиться новая фракция.

Однако в пресс-службе регионального отделения ЛДПР данные о выходе депутатов из партии назвали недостоверными.

Отмечается, что партия стала победителем на выборах в Хабаровскую городскую думу в сентябре 2019 года. В думе находились 32 депутата от ЛДПР, один от партии "Справедливая Россия" и один – беспартийный.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против заимствований и предложил отменить слово "локдаун". Вместо него он предлагает писать и говорить "все закрыто".

