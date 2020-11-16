В РФ предложили снизить до 3% проходной барьер на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проходной барьер на выборах в Госдуму предложили снизить до 3%. Письмо с такой инициативой директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе ЦИК России Элле Памфиловой, сообщает RT.

Политолог считает, что сегодняшний барьер, составляющий 5%, фактически снижает репрезентативность парламента, когда партия, набравшая 6% голосов избирателей, получает порядка 15–16 мест по федеральным спискам, а партия с 3% поддержки не получает ни одного.

По словам Орлова, снижение процентного барьера позволит увеличить шанс на повышение репрезентативности парламента и активности избирателей на выборах.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. По его словам, пожилые люди голосуют менее сознательно, чем молодежь, в том числе в силу возраста.