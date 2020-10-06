Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах до 16 лет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
"Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая... молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может", – заявил политик.
Жириновский рассказал о своей инициативе на встрече главы государства с лидерами фракций Госдумы. По словам лидера ЛДПР, пожилые люди зачастую голосуют менее сознательно, чем молодежь, в том числе в силу возраста.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для страны и ее бюджета в настоящий момент крайне важно финансирование социальных обязательств, в том числе связанных с достижением стратегических целей национального развития.
Глава государства также подчеркнул, что гражданам необходимо проявить сплоченность вокруг национальных целей. Путин назвал ее жизненно важной для России.
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