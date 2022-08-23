В Ростовской области рекомендовали носить маски из-за роста случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ, рекомендующий носить маски в регионе из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости.

По его словам, темпы распространения коронавируса не останавливаются, а это означает, что власти должны скорректировать некоторые шаги. Голубев напомнил, что Роспотребнадзор уже рекомендовал носить маски.

"Это рекомендация, но мы с вами руководители, за которыми принимаемые решения... Мы эту рекомендацию будем распространять. Такой документ я подписал в конце прошлой недели", – сказал глава региона.

Он добавил, что режим проведения различных совещаний скорректируют, в подавляющем большинстве они перейдут в видеоформат.

В России за последние сутки выявили 30 967 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране подтвержден 19 181 371 случай заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 337 736 человек.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 4 063 человека. Выздоровели 30 869 пациентов. Сообщается также, что за сутки скончались 69 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.