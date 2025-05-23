Baza: в Кисловодске мужчина случайно выпил жидкие гвозди и попал в больницу

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Житель Кисловодска был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкие гвозди вместо айрана. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел несколько дней назад. По словам 44-летнего мужчины, он делал ремонт на даче и решил перелить жидкие гвозди в большую емкость, воспользовавшись для этого бутылкой из-под айрана. Спустя время он захотел пить, поэтому случайно выпил жидкость, которую перелил в упаковку из-под напитка.

В результате мужчина почувствовал острое жжение в животе, поэтому вызвал врачей скорой помощи, которые доставили его в больницу. Врачи диагностировали пострадавшему химический ожог пищевода.

Сейчас мужчина чувствует себя лучше. Он пообещал медикам, что больше не будет никуда переливать никакие вещества.

Ранее пять учеников второго класса были госпитализированы из-за отравления средством от крыс в школе в приморском селе Покровка. По версии СК, дети употребили средство дератизации в общеобразовательном учреждении.

При этом региональная прокуратура уточнила, что химическое вещество было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Дети контактировали с этим средством во время перемены, добавили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допросили директора образовательного учреждения и осмотрели место происшествия.

