Названы регионы с самыми удовлетворительными условиями для бизнеса

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Сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка" провел исследование на тему того, в каких регионах России больше всего довольных условиями бизнеса предпринимателей. Результатами опроса поделилось РИА Новости.

Респондентами опроса стали 800 владельцев собственного бизнеса со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

Самыми довольными бизнесменами оказались жители Южного федерального округа – условия для бизнеса устраивают 79,2 процента опрошенных. Немного меньше довольных предпринимателей оказалось в Поволжье – там все устраивает 73,9 процента опрошенных.

Наибольшее количество недовольных бизнесменов оказались жителями Дальневосточного федерального округа – 60% опрошенных заявили, что условия для бизнеса в регионе их не удовлетворяют. В Северо-Кавказском округе довольных предпринимателей оказалось немного больше – 55,6 процентов высказались о недовольстве.

Общие результаты показали, что почти половина опрошенных россиян довольны своим опытом ведения бизнеса – такое мнение прозвучало от 48,7 процента респондентов. 23,6 процента считают, что сфера могла бы быть организована лучше, а 21,7 процента бизнесменов заявили, что полностью довольны своим делом.

Ранее стало известно, что Москва запустит бесплатный образовательный проект для предпринимателей. Ключевая программа стартует 6 апреля. Предпринимателей ждут образовательные онлайн-мероприятия, а также индивидуальные встречи с наставниками.