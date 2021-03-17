Росстат проведет всероссийскую перепись малого бизнеса

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Федеральная служба государственной статистики объявила о проведении экономической переписи малого бизнеса.
Цель – определить, в какой помощи больше всего нуждаются предприниматели. Это поможет создать актуальные программы поддержки.
Пройти перепись возможно, заполнив до 1 апреля 2021 года анкету в электронном виде на портале госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи), на сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи), у операторов электронного документооборота. Также можно лично или по почте подать анкету в Мосстат.
Форма для заполнения и подробности опубликованы на сайте Мосстата.
"Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации, участие в ней является обязательным. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде. Гарантируется конфиденциальность предоставленной информации", – напомнили в Росстате.
Ранее сообщалось, что власти РФ могут снизить налог на прибыль для компаний, применяющих российское ПО. Мера направлена на стимулирование спроса на отечественное ПО и импортозамещение в целом.
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