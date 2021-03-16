Собянин упростил порядок предоставления финансовой поддержки компаниям-экспортерам

18:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка подачи заявок компаниями-экспортерами на предоставление финансовой поддержки, теперь они смогут сделать это в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума городского правительства.
"Внесены изменения, упрощающие порядок предоставления финансовой поддержки компаниям-экспортерам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Власти Москвы в 2020 году ввели экспортный кешбэк – грант в размере 10% выручки от экспорта, но не более 10 миллионов рублей и 50% от суммы налогов, которые были уплачены в городской бюджет. С начала действия этой меры поддержки власти одобрили 153 заявки на общую сумму 380 миллионов рублей. Для получения кешбэка до недавнего времени компании было необходимо иметь исполненный экспортный контракт на сумму не менее 6 миллионов рублей, заявки принимались только в бумажном виде.
"По предложению бизнес-сообщества принято решение перевести подачу заявок на финансовую поддержку экспортеров в электронный вид через портал mos.ru; предоставить возможность получения экспортного кешбэка по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения", – говорится в пресс-релизе.
В мэрии полагают, что такие изменения упростят процедуру предоставления экспортного кешбэка и сделают эту меру поддержки более доступной.
Ранее Собянин сообщил, что объемы экспорта столичных предприятий в 2020 году выросли на 31%. В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ превысил 161 миллиард долларов, почти четверть этого объема – 39,86 миллиарда долларов – обеспечила столица. Мэр объяснил, что высокие показатели Москвы обусловлены поддержкой столичной промышленности и процессом новой индустриализации.
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