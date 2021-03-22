Москва запустит бесплатный образовательный проект для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 100 предпринимателей будут участвовать в акселераторе сферы услуг, организованном ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Бесплатный образовательный проект начнется с подготовительного интенсива, где специалисты расскажут о том, как сформировать правильное представление о бизнесе.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, по результатам отбора в акселератор смогут попасть около 50 участников.



"В течение семи недель они будут работать над улучшением бизнес-показателей своих предприятий в сжатые сроки – от поиска новых точек роста до выстраивания стратегии развития и увеличения прибыли предприятия", – цитирует руководителя ведомства портал мэра и правительства Москвы.

Ключевая программа стартует 6 апреля. Предпринимателей ждут образовательные онлайн-мероприятия, а также индивидуальные встречи с наставниками. По итогу программы участники представят результаты своей работы специалистам, потенциальным инвесторам и партнерам.

Кроме того, в 2021 году МБМ проведет несколько образовательных программ для предпринимателей, которые предоставляют услуги по направлениям бьюти-бизнеса, туризма, гостиничного дела и общественного питания. Узнать о начале приема заявок на обучение можно на сайте.

Ранее сообщалось, что финалистами международной премии WSIS Prizes 2021 года стали 15 проектов столичного правительства. Среди них "Московская электронная школа" (МЭШ), Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), инвестиционный портал Москвы, "Душевная Москва", благотворительный сервис и другие цифровые проекты.