Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о главе республики

Фото: официальный сайт президента Республики Татарстан

Комитет Государственного совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал инициативной группе отозвать законопроект, который предусматривает смену наименования высшего должностного лица республики с президента на главу. Заседание комитета транслировалось на официальной странице регионального Госсовета во "ВКонтакте".

Депутаты отметили, что проект закона не доработан. По их словам, в документе не учтено, что высшее должностное лицо республики называется президентом на основании волеизъявления народа Татарстана на референдуме.

"Мы будем формулировать в своем решении комитета именно эту фразу: "Рекомендовать инициативной группе отозвать проект закона в данной редакции", – заявил глава комитета Альберт Хабибуллин.

Большинство парламентариев проголосовало за данное решение.

Депутаты обратили внимание на то, что законопроект отменяет действующее требование к руководителю республики о знании татарского языка. Также они отметили, что российское законодательство позволяет называть должность руководителя субъекта с учетом исторических и национальных особенностей.

Ранее стало известно, что должность президента Татарстана намерены переименовать с 1 января 2023 года. Власти опубликовали законопроект о внесении необходимых поправок в Конституцию Татарстана. В настоящее время он находится на рассмотрении.

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