Должность президента Татарстана переименуют с 1 января

Фото: официальный сайт президента Республики Татарстан

Должность президента Татарстана намерены переименовать с 1 января 2023 года. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Государственного совета республики.

Власти опубликовали законопроект о внесении необходимых поправок в Конституцию Татарстана. В настоящее время он находится на рассмотрении.

"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", – отмечается в материале.

Такое решение было принято, чтобы не противоречить нормам Конституции России, в которых закреплено, что главы российских регионов не могут именоваться президентами.

Отмечается, что все нормативные правовые акты субъектов подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что Народный совет (парламент) ДНР запланировал принять новую Конституцию республики до конца 2022 года.

По словам председателя Владимира Бидевки, мероприятия по подготовке документа находятся на финальной стадии. На данный момент проходят последние согласования инициативы.

Он рассказал, что все юридические процессы планируется завершить в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации.

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