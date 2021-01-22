Жители Ханты-Мансийска связали шарф рекордной длины

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Жители Ханты-Мансийска приняли участие в акции по созданию самого длинного шарфа и связали 100-метровый аксессуар. Об этом сообщили на официальном информационном портале органов местного самоуправления.

По условиям проекта, ширина шарфа должна была составить 30 сантиметров, длина – не менее полуметра. В оформлении можно было использовать только синий, голубой и белый цвета.

Над шарфом работали порядка 25 человек. Самый длинный фрагмент создала Вера Молодцова – на ее долю пришлось 35,5 метра от готового изделия.

"Шарф измерили сегодня утром. Он укладывался змейкой, отрезками по 10 метров, которые были отмерены при помощи лазерного дальномера. Мы посчитали количество слоев и перемножили их", – рассказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

По словам эксперта, минимальная планка для рекорда была установлена на отметке в 100 метров. Длина шарфа даже превысила этот показатель и составила 103,3 метра.

В августе 2020 года в России представили Царь-поднос весом 84 килограмма. Он был создан к IX Межрегиональному творческому фестивалю славянского искусства "Русское поле" и претендовал на попадание в книгу рекордов Гиннесса.

