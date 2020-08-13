Царь-поднос весом 84 кг изготовили к фестивалю "Русское поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Царь-поднос весом 84 килограмм изготовили к IX Межрегиональному творческому фестивалю славянского искусства "Русское поле", сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе организаторов фестиваля уточнили, что поднос готовили мастера Жостовской фабрики, которая является постоянным участником фестиваля "Русское поле".
Акцию приурочили к 195-летию известнейшего художественного промысла, которое отмечается в 2020 году.
Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков отметил, что жостовская роспись является особым видом декоративно-прикладного искусства, а металлические лакированные подносы с авторской многослойной росписью известны во всем мире.
Царь-поднос, который представят 29 августа на фестивале, заявлен на рекорд России и может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Длина подноса составляет более 2 метров, ширина – 1,5 метра. Заготовку делали по особому заказу, в спецмастерской, из 5-миллиметровой стали. Над подносом работали шесть человек.
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