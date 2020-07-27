Фестиваль "Русское поле" состоится 29 августа в онлайн-режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" состоится 29 августа в онлайн-режиме, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Решение о дистанционном формате было принято в связи с мерами по профилактике коронавируса. Заявки на участие подали представители 57 регионов России, а также стран СНГ и Европы. Всего было подано 2158 заявок. Впервые желание поучаствовать в фестивале заявили граждане Австрии, Армении, Польши и Эстонии.
Всего в рамках фестиваля запланированы конкурсы в шести номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучшее сказочное посольство", "Лучший туристический этномаршрут", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший народный мастер". Кроме того, приз зрительских симпатий присудят двум участникам, которых выберут пользователи по итогам голосования на сайте фестиваля.
В мероприятии примут участие по 10 участников в каждой номинации. Их отберут до 20 августа представители жюри. Главным призом в номинациях станет "Перо жар-птицы".
Глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков сообщил, что врачи станут специальными гостями фестиваля.
"Онлайн-трансляция финала и гала-концерта фестиваля пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца "Гжель". Девиз фестиваля – "Нашим врачам – от благодарной Москвы и всей России!". Именно московские врачи станут специальными гостями, которых мы вместе с участниками фестиваля из разных регионов страны особенно и искренне поблагодарим за их самоотверженный труд", – рассказал Сучков.
Сообщается, что фестиваль посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, фестиваль приурочен к 225-летию со дня основания федоскиной лаковой миниатюрной живописи, а также к 195-летию жостовской декоративной росписи.
Ранее стало известно, что впервые в России пройдет акция "Книжные сезоны". Она состоится в августе. Первым мероприятием в рамках нее станет "Сказка в книжном" для самых юных.
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