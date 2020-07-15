170 онлайн-мероприятий состоялись за три месяца в проекте "Московские сезоны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 9 апреля 170 онлайн-мероприятий организовали для жителей Москвы в рамках культурного проекта "Московские сезоны" дома". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В социальных сетях состоялись более 80 творческих и кулинарных мастер-классов, 34 видеотренировки, более 30 прямых эфиров, а также виртуальные экскурсии и розыгрыши подарков.
Пользователи стали свидетелями выступления участников фестиваля "Московская весна a cappella", групп "Пятеro" и Onair, членов творческого объединения "Градский Холл", а также писателя Олега Роя, фокусника Яна Меньчикова и балерины Дарьи Лякишевой.
Кулинарные уроки были посвящены как сезонным блюдам, так и рецептам на праздничные случаи. Наибольшую популярность у посетителей домашней версии "Московских сезонов" приобрели советы по приготовлению пирожных, муссов и мороженого.
Мотивацию заниматься домашним спортом через экран активно передавали специально приглашенные спортсмены из Франции, Германии и Канады. Помимо видеотренировок, на портале разместили "Гайды полезных привычек" – подборку советов о том, как держать себя в форме.
Проект "Московские сезоны" дома" продолжит работу и в июле. В программу на этот месяц включены литературные встречи, а также новые кулинарные уроки.
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