Парки Москвы подготовили тренировки, мастер-классы и экскурсии на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки подготовили культурно-спортивную программу на неделю с 6 по 12 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В нее вошли познавательные лекции, спортивные тренировки, творческие мастер-классы и виртуальные экскурсии. Ознакомиться с программой можно будет на официальных сайтах и в социальных сетях парков.
В частности, 7 июля в 19:00 парк искусств "Музеон" предложит ознакомительное занятие по скандинавской ходьбе. Его проведет инструктор парка Кристина Володина. Парк Горького 8 июля в 19:00 организует тренировку по стретчингу усилиями инструктора Марии Прохоровой.
С 6 по 8 июля Перовский парк проведет серию спортивных тренировок. Каждый день в 10:10 запланированы утренняя гимнастика и занятия с фитнес-резинками и гантелями. В 20:40 же москвичам предложат проработать каждую группу мышц, а также ознакомиться с дыхательными техниками оздоровительной системы цигун.
9 и 11 июля в 12:00 в соцсетях Бабушкинского парка пройдут занятия по пилатесу. Их проведет тренер Анна Якович.
Москвичей ожидает обширная культурная программа. Музей-заповедник "Царицыно" совместно с Московским международным фестивалем садов и цветов проведет цикл лекций "Что такое парк?". На протяжении недели специалисты будут рассказывать о развитии парковых территорий.
В соцсетях усадьбы Воронцово пользователи выяснят, какие деревья и растения растут на территории зоны отдыха. Экскурсовод Наталья Слободовая расскажет о водяных лилиях и липовых аллеях на территории парка.
Воронцовский парк подготовил лекцию, которая состоится в рамках проекта #дворянскаягостиная. 11 июля в 12:00 библиотекарь Ольга Баранова представит материал о жизни и творчестве нидерландского художника Пита Мондриана. Его считают одним из основателем абстракционизма.
6 июля в 18:00 пользователей ожидает виртуальная экскурсия по территории парка "Северное Тушино". Москвичи смогут узнать о растениях, которые растут в парковых водоемах.
В Таганском парке запланирован мастер-класс по флюид-арту – технике рисования жидкой акриловой краской. Мероприятие 12 июля в 16:00 будет преподаватель творческой студии Лариса Магомедова.
В настоящий момент в парке "Зарядье" открыта выставка к 90-летию российского художника Ильи Глазунова. Закрытие экспозиции состоится 19 июля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: