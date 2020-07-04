Парки Москвы подготовили тренировки, мастер-классы и экскурсии на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки подготовили культурно-спортивную программу на неделю с 6 по 12 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В нее вошли познавательные лекции, спортивные тренировки, творческие мастер-классы и виртуальные экскурсии. Ознакомиться с программой можно будет на официальных сайтах и в социальных сетях парков.

В частности, 7 июля в 19:00 парк искусств "Музеон" предложит ознакомительное занятие по скандинавской ходьбе. Его проведет инструктор парка Кристина Володина. Парк Горького 8 июля в 19:00 организует тренировку по стретчингу усилиями инструктора Марии Прохоровой.

С 6 по 8 июля Перовский парк проведет серию спортивных тренировок. Каждый день в 10:10 запланированы утренняя гимнастика и занятия с фитнес-резинками и гантелями. В 20:40 же москвичам предложат проработать каждую группу мышц, а также ознакомиться с дыхательными техниками оздоровительной системы цигун.

9 и 11 июля в 12:00 в соцсетях Бабушкинского парка пройдут занятия по пилатесу. Их проведет тренер Анна Якович.

Москвичей ожидает обширная культурная программа. Музей-заповедник "Царицыно" совместно с Московским международным фестивалем садов и цветов проведет цикл лекций "Что такое парк?". На протяжении недели специалисты будут рассказывать о развитии парковых территорий.

В соцсетях усадьбы Воронцово пользователи выяснят, какие деревья и растения растут на территории зоны отдыха. Экскурсовод Наталья Слободовая расскажет о водяных лилиях и липовых аллеях на территории парка.

Воронцовский парк подготовил лекцию, которая состоится в рамках проекта #дворянскаягостиная. 11 июля в 12:00 библиотекарь Ольга Баранова представит материал о жизни и творчестве нидерландского художника Пита Мондриана. Его считают одним из основателем абстракционизма.

6 июля в 18:00 пользователей ожидает виртуальная экскурсия по территории парка "Северное Тушино". Москвичи смогут узнать о растениях, которые растут в парковых водоемах.

В Таганском парке запланирован мастер-класс по флюид-арту – технике рисования жидкой акриловой краской. Мероприятие 12 июля в 16:00 будет преподаватель творческой студии Лариса Магомедова.

В настоящий момент в парке "Зарядье" открыта выставка к 90-летию российского художника Ильи Глазунова. Закрытие экспозиции состоится 19 июля.