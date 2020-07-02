Выставка к 90-летию художника Ильи Глазунова пройдет в "Зарядье" 3–19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все желающие смогут посетить выставку, приуроченную к 90-летию художника Ильи Глазунова, в Подземном музее парка "Зарядье". Посмотреть экспозицию можно будет с 3 по 19 июля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Зарядья".
"В центре новой экспозиции Подземного музея по традиции проекта три картины мастера: "Достоевский. Ночь" (1985 год), "Легенда о царевиче Димитрии" (1991 год) и "Иван Грозный" (1999 год). Эти работы раскрывают главные темы в творчестве Глазунова – трагические моменты русской истории и мир духовных исканий Федора Достоевского", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении, а также в платежно-навигационных терминалах, расположенных на территории "Зарядья".
Как уточняется, мультимедийная часть выставки познакомит посетителей с биографией художника.
Все желающие смогут увидеть известные произведения, книжные иллюстрации и театральные работы, познакомятся с историей Галереи Ильи Глазунова и подробнее узнают о его общественной деятельности.
Работа части павильонов "Зарядья" возобновилась с 25 июня. Сам парк начал принимать горожан еще раньше. Павильоны не работали в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Для обеспечения безопасности людей попросят соблюдать простые правила и пользоваться специальными маршрутами. В парке обратили внимание, что надо разделять поток посетителей, чтобы не допустить их скопления в одном месте.
Так, на входе в павильоны у москвичей будут измерять температуру. Посещение будет возможно только в средствах индивидуальной защиты, среди которых маска и перчатки.
В "Зарядье" во всех помещениях появились бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук. Отмечается, что посетителям рекомендуют соблюдать безопасное расстояние не менее 1,5 метра. Речь как о помещениях, так и подходах к ним.
"Это наш город": в "Зарядье" снова открывают павильоны для посетителей
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