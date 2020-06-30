Аудиогид по выставкам исторического парка "Россия – Моя история" станет бесплатным

Аудиогид по выставкам на экспозиции исторического парка "Россия – Моя история" на ВДНХ будет бесплатным с 1 июля. Об этом Агентству "Москва" сообщили представители проекта.
"Воспользоваться услугой аудиогида на одной из трех экспозиций проекта в Москве смогут не только жители России, но и англоязычные гости страны, когда будет снят запрет на посещение экспозиций иностранцами", – заявили в пресс-службе.
До этого аудиогидом можно было воспользоваться только после оплаты.
После начала работы учреждения и изменений эпидемиологической обстановки приняли решение о предоставлении услуги аудиогида бесплатно, уточнили в пресс-службе. Аудиогид создавался при участии работников ведущих исследовательских организаций страны.
В результате гости смогут узнать детали содержательной части экспозиций "Романовы", "Рюриковичи" или "ХХ век", им потребуется телефон с возможностью выхода в Сеть. Посредством браузера на смартфоне можно запустить требующийся аудиоконтент на портале izi.travel.
"С теми, кто считает, что музейные технологии отживают свое, я полностью не согласен. Они переходят на новый уровень", – обратил внимание директор исторического парка на ВДНХ Иван Есин.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве рассказали о новом режиме работы музеев. Рекомендовано разделить коллектив по принципу цеховой работы, работы посменно, исключающему необходимость контактов между сотрудниками коллектива.
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