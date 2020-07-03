Дарвиновский музей представил новую виртуальную выставку

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Государственный Дарвиновский музей опубликовал на портале "Музейная Москва онлайн" виртуальную выставку о разных видах животных. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Пользователи смогут узнать о взаимоотношениях представителей разных видов животных со своим потомством. Выставка также предлагает ознакомиться со скульптурами и графическими работами знаменитых художников.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл отметил, что портал "Музейная Москва онлайн" был создан для того, чтобы горожане могли из дома познакомиться с новыми экспозициями
"Например, гости виртуальных музеев могут узнать о взаимоотношениях разных видов зверей со своим потомством, посмотреть живописные деревенские пейзажи художника Александра Шилова, изучить ход битвы при Ватерлоо и посмотреть уникальные архивные фотографии времен войны", – сказал Шакрыл.
На онлайн-платформе "Музейная Москва онлайн" представлены записанные ранее спектакли, концерты, различные познавательные лекции, выставки, экскурсии по музеям и паркам и другие мероприятия.
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