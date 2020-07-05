Проект "Московские сезоны дома" представит новую программу с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу из нескольких мастер-классов и представлений подготовили авторы проекта "Московские сезоны дома", который стартует с 6 июля. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий.

"Встречаем вторую неделю июля вместе с "Московскими сезонами дома"! На этот раз, больше всего увлекательных событий ждет любителей чтения – и взрослых, и маленьких", – рассказали в пресс-службе.

Так, в программу вошли кулинарные видеоуроки шеф-повара Екатерины Кокоревой, которая на предстоящей неделе расскажет о трех рецептах. Кулинарную тему подхватит фуд-фотограф и блогер Олеся Куприн – она поделится рецептом халвы на встрече от издательства "Бомбора".

В рамках онлайн-фестиваля был подготовлен отдельный проект "Москва на страницах книг". Телеведущая Оксана Федорова прочитает отрывок из повести "Бедная Лиза", а издательство "Бомбора" представит выступление Анастасии Рыжиной, автора книга "Digital минимализм".

Еще один ожидаемый пункт программы – садоводческий мастер-класс куратора фестиваля "Цветочный Джем" Натальи Земской. Эксперт объяснит, как вырастить землянику, мяту и другие растения прямо на балконе квартиры.

Ранее перечень событий на предстоящую неделю представили столичные парки. Видеоуроки, прямые трансляции и цифровые выставки традиционно пройдут на страницах социальных сетей.

