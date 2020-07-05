Проект "Московские сезоны дома" представит новую программу с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Программу из нескольких мастер-классов и представлений подготовили авторы проекта "Московские сезоны дома", который стартует с 6 июля. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий.
"Встречаем вторую неделю июля вместе с "Московскими сезонами дома"! На этот раз, больше всего увлекательных событий ждет любителей чтения – и взрослых, и маленьких", – рассказали в пресс-службе.
Так, в программу вошли кулинарные видеоуроки шеф-повара Екатерины Кокоревой, которая на предстоящей неделе расскажет о трех рецептах. Кулинарную тему подхватит фуд-фотограф и блогер Олеся Куприн – она поделится рецептом халвы на встрече от издательства "Бомбора".
В рамках онлайн-фестиваля был подготовлен отдельный проект "Москва на страницах книг". Телеведущая Оксана Федорова прочитает отрывок из повести "Бедная Лиза", а издательство "Бомбора" представит выступление Анастасии Рыжиной, автора книга "Digital минимализм".
Еще один ожидаемый пункт программы – садоводческий мастер-класс куратора фестиваля "Цветочный Джем" Натальи Земской. Эксперт объяснит, как вырастить землянику, мяту и другие растения прямо на балконе квартиры.
Ранее перечень событий на предстоящую неделю представили столичные парки. Видеоуроки, прямые трансляции и цифровые выставки традиционно пройдут на страницах социальных сетей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: