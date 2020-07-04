"TVoя Москва" расскажет, как заработать на своей креативности

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

Твои творческие порывы не приносят денег? Мало просто иметь талант и профессиональные навыки, нужно уметь их монетизировать.

Как это сделать, вы узнаете из лекции Виталия Быкова, генерального директора Red Keds, создателя и идеолога Фестиваля креативных индустрий G8.

Тема лекции – "Как устроена креативная индустрия".

О чем поговорим:

Что такое креативные индустрии и как связать с ними жизнь?



Какие проекты бывают в креативных индустриях?



Какие здесь есть профессии?



Какое состояние в мире сейчас у этих индустрий?



Те, кто опоздает, ищите запись лекции на сайте проекта @tvoyamoskva24

27 июня стартовал шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва".

Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа.

Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.