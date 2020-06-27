"TVoя Москва": снимаем увлекательное видео на смартфон с оператором Евгением Цветковым

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27 июня стартует шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва".

Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Стартуем 27 июня в 12:00 онлайн-лекцией оператора кино, рекламы и ТВ Евгения Цветкова. Тема лекции – "Операторское решение или операторское искусство".

Что нужно, чтобы снять хорошее видео? Дорогая камера? Наверное, еще несколько лет назад так и было, сейчас же все, что нужно, – у тебя в руках. В прямом смысле, если читаешь этот пост со своего смартфона. Так что камера уже есть – осталось научиться верно ее держать.

О чем поговорим:

как снять на смартфон увлекательное видео?

как снять историю без звука?

как правильно выбрать свет и снять портрет?

как подготовиться к съемкам и ничего не забыть?

Запись лекции можно посмотреть на сайте проекта "TVоя Москва".

О лекторе Евгений Цветков – оператор кино, рекламы и ТВ.

Окончил Университет кино и телевидения в Санкт-Петербурге, обучался в мастерской Долинина Дмитрия Алексеевича. Евгений Цветков – оператор кино, рекламы и ТВ.Окончил Университет кино и телевидения в Санкт-Петербурге, обучался в мастерской Долинина Дмитрия Алексеевича. Ролики с его участием становились многократными призерами конкурсов "МедиаБренд" и "Тэфи". Является оператором-постановщиков популярных современных сериалов, таких как "Содержанки-2" и других. Оператор фильмов – призеров "Шапито-шоу" (приз "Серебряный Георгий" в 2011, ММКФ), "Сердце мира" (Гран-при 29-го "Кинотавра", 2018 год).





Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.