"TVoя Москва": снимаем увлекательное видео на смартфон с оператором Евгением Цветковым

12:00
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Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!
Стартуем 27 июня в 12:00 онлайн-лекцией оператора кино, рекламы и ТВ Евгения Цветкова. Тема лекции – "Операторское решение или операторское искусство".
Что нужно, чтобы снять хорошее видео? Дорогая камера? Наверное, еще несколько лет назад так и было, сейчас же все, что нужно, – у тебя в руках. В прямом смысле, если читаешь этот пост со своего смартфона. Так что камера уже есть – осталось научиться верно ее держать.
О чем поговорим:
Запись лекции можно посмотреть на сайте проекта "TVоя Москва".
О лектореЕвгений Цветков – оператор кино, рекламы и ТВ.
Ролики с его участием становились многократными призерами конкурсов "МедиаБренд" и "Тэфи". Является оператором-постановщиков популярных современных сериалов, таких как "Содержанки-2" и других.
Оператор фильмов – призеров "Шапито-шоу" (приз "Серебряный Георгий" в 2011, ММКФ), "Сердце мира" (Гран-при 29-го "Кинотавра", 2018 год).
Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
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