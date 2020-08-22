Парашютисты развернули российский флаг размером с футбольное поле в Подмосковье

В Подмосковье парашютисты развернули российский флаг размером с футбольное поле
Парашютисты развернули самый большой российский флаг в небе над Подмосковьем, сообщает телеканал Москва 24.
Отмечается, что триколор был размером с футбольное поле. Его площадь составила пять тысяч квадратных метров.
Специально для этой цели была создана ткань, которая весит в два с половиной раза меньше парашютной. Тем не менее, вес полотна составил почти 100 килограммов.
Как сообщает ТАСС, организатором мероприятия стал холдинг "Технодинамика". В пресс-службе организации рассказали, что на месте события присутствовали приглашенные эксперты Книги "Гиннесс. Мировые рекорды". Они зафиксировали российский рекорд, однако не зарегистрировали его из-за санкций в отношении России. Действующий рекорд принадлежит ОАЭ, где был совершен прыжок с флагом в 4 885,65 квадратных метров.
Советник генерального директора холдинга по парашютостроению Сергей Хурсевич заявил, что данное достижение демонстрирует высокий уровень развития российского парашютостроения.
"Это говорит о том, что у нас есть парашютная система, которая в состоянии удержать такой флаг. Чтобы парашютист мог прыгать с флагом таких размеров необходимо, чтобы изделие было не очень тяжелым. И наша российская промышленность смогла создать ткань, которая примерно в два с половиной раза легче, чем парашютная ткань. И самое главное – у нас самые лучшие в мире парашютисты, которые в состоянии <...> выполнить такой прыжок", – сказал Хурсевич.
Он также уточнил, что подготовка к прыжку заняла около месяца.
Ранее триколор размером тысячу квадратных метров развернули перед Музеем Победы в Москве.
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